الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، موعد مباراة مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء غدا الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

 

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

 

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

وتقرر خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب لصعوبة لحاقه بمباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة


تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء غد الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون مباراة مصر وسيراليون مصر ضد سيراليون كأس العالم ٢٠٢٦

مواد متعلقة

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم (صور)

مصطفى محمد يعود لتشكيلة منتخب مصر الأساسية أمام سيراليون

فتح مران منتخب مصر 15 دقيقة أمام الإعلام غدا الإثنين

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر لمواجهة سيراليون

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من بتروجيت

ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات، وفاة الفنان محمد صلاح حايس والعزاء بالقليوبية

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع جنيهين في سوق العبور

انخفاض الطماطم وارتفاع الجزر، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أخبار مصر: تحذير من 18 مستحضرا مغشوشا، وفاة الفنان محمد صلاح حايس، أول قرار من بيسيرو بعد خسارة الزمالك، ترامب يوجه نصيحة لهاريس

محمد الشناوي يحافظ على مقعده في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أمام سيراليون

منوعات

المزيد

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

مجهول يتسبب في احتراق 22 سيارة بـ فلاديفوستوك الروسية (فيديوهات)

تمهيدا لضمها، زوجة نائب الرئيس الأمريكي تزور جرينلاند

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية