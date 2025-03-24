الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس لعالم 2026، المحدد لها مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر الوطني مرانا خفيفا على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وباقي أعضاء الجهاز المعاون. 

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

ويشهد مران منتخب مصر مشاركة جميع للاعبين المتواجدين في معسكر الفريق وعددهم 23 لاعبا، فيما يغيب عن المران الختامي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، والذي غادر بالفعل معسكر الفراعنة، بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها صعوبة لحاقه بمباراة إثيوبيا، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية قبل المباراة الأولى أمام إثيوبيا. 

فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن، فتح المران الأخير للفراعنة أمام وسائل الإعلام اليوم الإثنين لمدة 15 دقيقة.

وينطلق المران الأخير لمنتخب مصر في تمام العاشرة مساء، فيما يسبقه مران منتخب سيراليون في التاسعة مساء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن منتخب سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ستاد القاهرة الدولي ابراهيم عادل

مواد متعلقة

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم (صور)

مصطفى محمد يعود لتشكيلة منتخب مصر الأساسية أمام سيراليون

فتح مران منتخب مصر 15 دقيقة أمام الإعلام غدا الإثنين

موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

حشود ضخمة وتحركات عسكرية، كواليس الخطة الأمريكية لتغيير خريطة الشرق الأوسط

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من بتروجيت

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025

بعد إنشاء أول صندوق عقاري لإسكان الشباب بالإيجار، خبير اقتصادي يوجه رسالة لوزير المالية

ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات، وفاة الفنان محمد صلاح حايس والعزاء بالقليوبية

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع جنيهين في سوق العبور

منوعات

المزيد

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

حدث يوم 24 رمضان، سنة 20 هـ، بدء إنشاء أول مسجد في مصر وإفريقيا

المزيد
الجريدة الرسمية