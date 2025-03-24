منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر، يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس لعالم 2026، المحدد لها مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر الوطني مرانا خفيفا على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وباقي أعضاء الجهاز المعاون.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

ويشهد مران منتخب مصر مشاركة جميع للاعبين المتواجدين في معسكر الفريق وعددهم 23 لاعبا، فيما يغيب عن المران الختامي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، والذي غادر بالفعل معسكر الفراعنة، بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها صعوبة لحاقه بمباراة إثيوبيا، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية قبل المباراة الأولى أمام إثيوبيا.

فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن، فتح المران الأخير للفراعنة أمام وسائل الإعلام اليوم الإثنين لمدة 15 دقيقة.

وينطلق المران الأخير لمنتخب مصر في تمام العاشرة مساء، فيما يسبقه مران منتخب سيراليون في التاسعة مساء.

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