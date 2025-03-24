ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون في تصفيات المونديال

منتخب مصر، يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس لعالم 2026، المحدد لها مساء غد الثلاثاء فى استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم



منتخب مصر ينافس فى المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026 مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

فوز منتخب مصر أمام إثيوبيا بثنائية دون رد سجلها محمد صلاح وأحمد سيد زيزو، عزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 5 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم





وأصبح ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، كما يلي:

1- مصر: 13 نقطة.

2- بوركينا فاسو: 8 نقاط.

3- سيراليون: 8 نقاط.

4- غينيا بيساو: 6 نقاط.

5- إثيوبيا: 3 نقاط.

6- جيبوتي: نقطة واحدة.

فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن، فتح المران الأخير للفراعنة أمام وسائل الإعلام اليوم الإثنين لمدة 15 دقيقة.

وينطلق المران الأخير لمنتخب مصر في تمام العاشرة مساء، فيما يسبقه مران منتخب سيراليون في التاسعة مساء.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر الوطني مرانا خفيفا على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وباقي أعضاء الجهاز المعاون.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

ويشهد مران منتخب مصر مشاركة جميع للاعبين المتواجدين في معسكر الفريق وعددهم 23 لاعبا، فيما يغيب عن المران الختامي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، والذي غادر بالفعل معسكر الفراعنة، بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها صعوبة لحاقه بمباراة إثيوبيا، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية قبل المباراة الأولى أمام إثيوبيا.

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