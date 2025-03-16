الدفاعات الروسية تسقط 31 مسيرة أوكرانية

أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية فجر اليوم الأحد فوق مقاطعات غربي البلاد.

الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية 16 فوق مقاطعة فورونيج، و9 فوق مقاطعة بيلجورد، و5 فوق مقاطعة روستوف، و1 فوق مقاطعة كورسك".

أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا

وشنت قوات كييف أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا مؤخرا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة، منها 91 في مقاطعة موسكو.

وأسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.

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