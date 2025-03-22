السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

القوات الأوكرانية تسقط 100 مسيرة روسية في هجوم ليلي

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

 أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، عن إسقاط 100 طائرة مسيرة أطلقها الجيش الروسي خلال الليل.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 13 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية عسكرية أوكرانية، خلال الأسبوع الماضي.

 

القوات الروسية تسيطر على بلدتين وتدمر 48 مسيرة أوكرانية

 وواصلت القوات الروسية تقدمها في جبهات القتال في شرق أوكرانيا، حيث أعلنت عن سيطرتها على بلدتين جديدتين، كما أعلنت عن إسقاط وتدمير 48 طائرة أوكرانية مسيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة ’الشرق‘ الروسية، من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مقاطعتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 160 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و3 قطع مدفعية ميدانية، بما فيها مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" عيار 155 ملم، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.

إسقاط 48 مسيرة أوكرانية خلال الليل

وعلى الصعيد ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت ما يصل إلى 48 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم تدمير 21 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة تفير لوحدها، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم.

كما تم تدمير وإسقاط 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وروستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك وليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك.

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