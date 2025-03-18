الدفاعات الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق خلال الليل.



وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 46 طائرة دون طيار أوكرانية".



وأضافت أنه تم "تدمير 41 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير طائرتين دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، وتم تدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وشنت قوات كييف مؤخرا أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة منها 91 في مقاطعة موسكو، فيما أسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.

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