الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدفاعات الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد

الدفاعات الروسية،
الدفاعات الروسية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق خلال الليل.


وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 46 طائرة دون طيار أوكرانية".
 

وأضافت أنه تم "تدمير 41 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير طائرتين دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، وتم تدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".

 

وشنت قوات كييف مؤخرا أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة منها 91 في مقاطعة موسكو، فيما أسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرب الروسية الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية

مواد متعلقة

قبل مكالمة بوتين اليوم، تصريح متفائل من ترامب حول "اتفاق نهائي" بشأن حرب أوكرانيا

المبعوث الأمريكي: أتوقع اتفاقا بين أوكرانيا وروسيا خلال الأسابيع المقبلة

ماكرون: أوروبا تعتزم إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا دون موافقة روسيا

شروط بوتين المعقدة للهدنة في أوكرانيا.. خطوة نحو السلام أم محاولة لكسب الوقت.. هل يخضع الرئيس الروسي للعبة ترامب؟

الأكثر قراءة

انفجارات قوية بمحيط قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني وتعطل نظام الـ GPS

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

بالأسماء، استشهاد مسئولين في حماس بالضربات الإسرائيلية على غزة

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الخيار والفلفل والبصل يستعيد عرشه

39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

إعلام إسرائيلي: تل أبيب ستعود للمفاوضات مع حماس تحت النار

منتخب مصر يخوض مرانًا اليوم قبل السفر للمغرب

منوعات

المزيد

انفصال مركبة دراجون على المحطة الدولية حاملة رائدي فضاء أمريكيين عالقين ورائدًا روسيًّا (فيديو)

بينهم مغنٍ وعازف جيتار شهير، مصرع 12 شخصا وإنقاذ 5 آخرين بتحطم طائرة ركاب في هندوراس

39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 18 رمضان سنة 40هـ، مبايعة الإمام الحسن بالخلافة بعد استشهاد علي بن أبي طالب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية