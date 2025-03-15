هشموا نوافذها، لحظة هجوم نشطاء على أكبر شركة أسلحة إسرائيلية في بريطانيا (فيديو)

شركة أسلحة إسرائيلية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من النشطاء البريطانيين، وهم يرشقون مقر شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، والتي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، بالأحجاز ويلقون عليها الطلاء الأحمر رمزا لاستمرار سياسة الدم.

تكسير زجاج وتهشيم نوافذ شركة إسرائيلية في بريطانيا



ويظهر مقطع الفيديو النشطاء البريطانيين، وهو يرددون "فلسطين حرة، ولن نوقف أبدًا ولن نستريح"، وذلك ردًا على استكمال الاحتلال الإسرائيلي ضرباته التي يطلقها على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، دون التزام باتفاقية وقف إطلاق النار.

رشق شركة الأسلحة الإسرائيلية بالحجارة، فيتو



ووقف النشطاء البريطانيون أعلى رافعة أمان مقر شركة "إلبيت" الإسرائيلية في مدينة بريستول البريطانية، ومن موقعهم المرتفع الذي لا يمكن الوصول إليه، قاموا بتكسير نوافذ وتهشيم زجاج أكبر شركة أسلحة إسرائيلية في بريطاني، كما ألقوا على المبنى الطلاء الأحمر رمزًا لاستمرار سياسة الدم التي ينتهجها الكيان ضد الفلسطينيين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم بها النشطاء البريطانيون بمحاصرة شركة الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا، ففي شهر فبراير الماضي، أغلق عدد من الناشطاء البريطانيين في حركة تدعى "بالستاين أكشن"، مدخل مصنع تابع لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية في مدينة بريستول، احتجاجًا على تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح.

حصار أكبر شركة أسلحة إسرائيلية في بريطانيا



وواصل النشطاء البريطانيون استهدافهم لشركات السلاح في بريطانيا، التي تزود إسرائيل بالأسلحة، بشاحنة محملة بالسماد، وقاموا بسد المدخل الوحيد للمقر البريطاني لأكبر شركة أسلحة إسرائيلية، ثم قاموا بتأمين السيارة من الداخل، وأغلقوا المدخل، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

"فلسطين حرة، ولن نوقف أبدًا , ولن نستريح "



تمركز ناشطون في رافعة فوق مقر شركة إلبيت في مدينة بريستول البريطانية، ومن موقعهم المرتفع الذي لا يمكن الوصول إليه، رشقوا الطلاء الأحمر رمزًا للدماء، وبدأوا في تحطيم نوافذ المركز الرئيسي البريطاني لأكبر شركة أسلحة إسرائيلية.



ليسوا من… pic.twitter.com/ZZNaucBdBG — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 15, 2025



الجدير بالذكر أن المقر الرئيسي لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية في بريستول تعمل كمركز لوجستي، كما يتم توجيه عمليات الشركة البريطانية والتحكم فيها.

وذكر المتحدث باسم منظمة "بالستاين أكشن"، التي تهاجم مقر الشركة الإسرائيلية، أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار المفترض، تواصل إسرائيل قتل المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، وسجن وتعذيب الرجال والنساء والأطفال".

ووصفت الحركة بريطانيا بالـ "متواطئة تمامًا، حيث ساعدت وشجعت وسلحت وكذبت لصالح الدولة الصهيونية منذ إنشائها، وخلال الإبادة الجماعية في غزة".

شركة الأسلحة الإسرائيلية توفر معدات عسكرية لقتل الأطفال

وأضاف المتحدث باسم المنظمة: "بالستاين أكشن ملتزمة بتطهير الأراضي البريطانية من صناع الأسلحة الذين يجنون أرباحًا طائلة من قتل الفلسطينيين. العمل المباشر هو تكتيكنا المثبت، ولن نستسلم للترهيب. سوف نغلق شركة إلبيت".

شركة ألبيت اأكبر شركة أسلحة إسرائيلية في بريطانيا، فيتو



وأكدت تقارير منظمات حقوقية عديدة، أن شركة إلبيت سيستمز" توفر نحو 80% من المعدات العسكرية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، و85% من طائراته المسيّرة التي تقتل الأطفال، كما أنها تزود جيش الاحتلال بكميات هائلة من الذخائر والصواريخ، بما في ذلك منظومة "اللدغة الحديدية"، التي تم تطويرها ونشرت لأول مرة خلال الإبادة الجماعية في غزة، حيث لعبت التكنولوجيا القاتلة التي تنتجها الشركة الإسرائيلية في بريطانيا دورًا محوريًا في ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.