الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب سمخراط بالبحيرة (صور)

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، إدارة شباب كفر الرحمانية، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم من أعضاء مركز شباب سمخراط بالرحمانية، وذلك بالأمس بحضور عبد المجيد عقيلة مدير إدارة شباب الرحمانية.

تكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة، فيتو
تكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة، فيتو
تكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة، فيتو
تكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة، فيتو


 

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم توزيع الجوائز على المكرمين من حفظة القرآن الكريم، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتفانيهم في تعلمه وتعليمه.
 

تكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة، فيتو
تكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة، فيتو
تكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة، فيتو
تكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة، فيتو

ويأتي هذا الاحتفال تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور علاء الجزار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وبإشراف الأستاذة أمل الدفراوي، وكيل المديرية للشباب.

ويهدف هذا التكريم إلى تشجيع الشباب على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم والالتزام بتعاليمه، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، بما يساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن.

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مديرية الشباب والرياضة البحيرة الرحمانية محافظة البحيرة حفظه القران الكريم

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