سحب واسترداد عدد من المحال التجارية في حملة بمدينة بدر

أعلن المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر استرداد عدد من المحال التجارية المملوكة للجهاز فى حملة لإزالة التعديات.

وأكد ضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة والتصدي لها بقوة وذلك بمعاونة شرطة المرافق، حيث تم عمل حملة واستهدفت الحملة الحي الأول المجاورة الخامسة.

وأسفرت الحملة عن استرداد عدد 12 محل مملوك إلى الجهاز بعد التعدي عليهم.

وأكد أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان الالتزام بالقانون وتهيئة بيئة مناسبة للمواطنين.

كما أشار المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية بانه يتم عمل هذه الحملات بصفة مستمرة نهارًا وليلا داخل المدينة للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر على استمرار الجهود الأمنية لضمان عدم عودة المخالفات مشيرًا إلى أهمية تعاون المجتمع للحفاظ على النظام العام.

وأعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر سحب وحدات لمخالفة الغرض المخصص لها وتنفيذ ازالات فوريه لمخالفي البناء.

وأكد محمد مصطفى رئيس جهاز مدينه 6 أكتوبر على أنه في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد وشروط تراخيص البناء، وتم تنفيذ قرارات سحب لوحدات تم تغيير النشاط المخصص لها من سكنى لتجارى بمناطق الحي السادس وجنوب الأحياء.

وأضاف "محمد مصطفى" أن حملات الإزالات أسفرت عن إزالة ستديوهات بالإضافة إلى إزالة البروز بالردود الأمامي بالقطعة رقم ٥٩٨ الحي الأول المجاورة الثالثة، وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٧٢٣ الحي الثالث المجاورة السابعة، وإزالة فورية (أعمدة) بغرف السطح بالقطعة رقم a17 الحي التاسع، وإزالة فورية لمباني أعلى الروف بالقطعة رقم ٦٨ الحي الثاني المجاورة الأولى.

من جانبه، ناشد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تعيق النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر، أن الحملات تمت تحت إشراف حسام حسنى نائب رئيس الجهاز، مختار عبد الحميد مشرف القطاع بالتنسيق مع الأمن الإداري بقيادة العميد أحمد فوزي المشرف العام على أمن أجهزه المدن، حازم محمد مدير أمن الجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة التعمير ومباحث التعمير بقيادة المقدم مصطفى عابد ورجال الأحياء والنظافه وأمن الجهاز.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه مدينة القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف م٣/يوم، استعدادا لجاهزيتها لتلبية احتياجات المدينة من المياه خلال فصل الصيف المقبل، بجانب تغذية التوسعات العمرانية الجديدة وانتظام الضغوط.

وفي السياق نفسه، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد محيي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمكونات المحطة شملت التأكد من تطهير وتعقيم 4 مروقات، وتطهير وتعقيم 9 مرشحات، وتشغيل منظومة الكلور والتأكد من جاهزيتها، وتشغيل منظومة الشبة والتأكد من جاهزيتها، بجانب تطهير وتعقيم خزان المياه سعة 20000 م3، والتأكد من كفاءة منظومة الروبة وجاهزيتها.

وخلال الجولة، وجه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بضرورة استمرار دخول المياه للمروقات، وتكثيف غسيل مرشحات إنتاج المياه اللازمة، ودخول جميع المكونات الخدمة لضمان رفع عينات المياه بصفة مستمرة حتى يتم التأكد من جودتها، وضرورة عمل التنسيقات مع وزارة الصحة لرفع العينات اللازمة الكيميائية والبكترولوجية والبيولوجية لاختبارها والتأكد من مدى كفاءتها للدخول للخدمة.

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