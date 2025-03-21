معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة بالمدينة.

واستعرض رئيس الجهاز معدلات الإنجاز في المشروعات المختلفة، حيث بلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي بالقطعة رقم ١٧ نحو ٣٧%، فيما وصلت أعمال إنشاء الحضانة بالقطعة رقم ١٣ إلى مراحلها النهائية بنسبة إنجاز ٩١%. كما شهد السوق التجاري بالقطعة رقم ١٩ تقدمًا ملحوظًا بنسبة إنجاز ٩٦%، بينما اقتربت أعمال الوحدة الصحية بالمجاورة ٤ في القطعة رقم ١٤ من الانتهاء بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٩٢%.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى حرص الجهاز على دفع عجلة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين الخدمات التعليمية والصحية والتجارية المقدمة للمواطنين. كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات وفق المخططات المعتمدة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المطلوب.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية والخدمية يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تلبية احتياجات السكان وتعزيز البيئة العمرانية لمدينة العاشر من رمضان، خاصة في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني المتزايد الذي تشهده المدينة.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات الإدارية والمهنية بالمدن الجديدة.

وأعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٥م٢: ٣٩ م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2: 48م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء 23/4/2025.

والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، مسؤولي شركة Big العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجالات التنمية العمرانية، بهدف بحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي الشركة، موضحًا أن هناك دعمًا كاملًا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ولا سيما في ما يتعلق بتوطين الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

واستعرض الشربيني، خلال اللقاء، الأجيال المختلفة للمدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بتلك المدن.

وأعرب مسؤولو الشركة عن سعادتهم باللقاء، وقدموا عرضًا بشأن سابقة عملهم في عدد من المدن حول العالم منذ 2015، والعمل في مجالات الإسكان والمباني الإدارية والأبراج والفنادق والمباني الرياضية وإنشاء أنظمة الحماية، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وتخطيط المدن، وبناء مباني منخفضة التكاليف، وتجارب استغلال مختلف المساحات بمواقع العمل، وإنشاء البنية الأساسية المستدامة.

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