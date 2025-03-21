الجمعة 21 مارس 2025
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عقارات

معدلات تنفيذ شقق الاسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

 كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية بمدينة العاشر من رمضان عن معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحي ٢٠ يشمل ٩٨ عمارة تضم ٣٢٥٢ وحدة سكنية، بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة الواحدة، وفق نموذج أربع وحدات لكل طابق، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز في هذا الحي بلغت ٩٦%، مما يعكس قرب اكتمال المشروع واستعداده لتسليم الوحدات للمستفيدين.  
أما بالنسبة إلى الحي ٢١، أوضح أن المشروع يضم ١٧٨ عمارة بإجمالي ٤٢٧٢ وحدة سكنية، بنفس النموذج والمساحة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى ٩٤%، مع استمرار أعمال التشطيبات النهائية والتأكد من اكتمال المرافق الأساسية.  
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير سكن ملائم للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، لضمان تسليم الوحدات في الموعد المحدد وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.  
يذكر أن هذه المشروعات تُعد جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الإسكان الاجتماعي، ودعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

وتواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة. 

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرض تجاري اداري بمساحة 4063 مترًا بسعر 15280 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4406 أمتار بسعر 13550 جنيهًا وأرض نادي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4910 جنيهات للمتر وأرض عمراني بمساحة 56759 مترًا بسعر 4780 جنيهًا للمتر وأرض نادي اجتماعي بمساحة 754 مترًا بسعر 5245 جنيهًا للمتر.

كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترًا بسعر 9590 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيهًا.

وبمدينة النوبارية الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 1375 مترًا وبمدينة  العاشر من رمضان أرض تجاري بمساحة 12668 مترًا بسعر 20030 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 4218 مترًا بسعر 13270 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 1433 مترًا بسعر 23045 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 967 مترًا بسعر 18700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

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التنمية العمرانية الشاملة الاسكان الاجتماعي المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان

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