الأحد 23 مارس 2025
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رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي

رئيس جهاز العبور
رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي

تابع الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة  أعمال تنفيذ شقق الاسكان الاجتماعي وقام بجولة تفقدية للحي الـ 15  والذي يضم 705 عمارة بإجمالي (16920)، والحي  16 والذي يضم عدد 433 عمارة بإجمالي (10392) وحدة سكنية حيث تابع سيادته خطة الإسكان الاجتماعي للعديد من الأعمال المنفذة والأعمال قيد التنفيذ بتلك الأحياء بالمدينة للوقوف على حالة المشروعات.

وأكد أن الزيارة تهدف إلى التأكد من تقدم الأعمال في مشروعات الإسكان الاجتماعي والاطمئنان على سير العمل في تنفيذ المرافق العامة من طرق وكهرباء وصرف صحي، كما شدد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والحرص على جودة التنفيذ بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق الجديدة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في السكن.

خلال الجولة اطلع رئيس الجهاز على تقدم الأعمال في المشروعات المختلفة، حيث تم تقييم جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، كما أكد سيادته على أهمية تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد مشددًا على ضرورة توفير بيئة سكنية متكاملة تشمل جميع الخدمات الأساسية.

وتابع موقف تنفيذ الخدمات الجاري تنفيذها بتلك الأحياء والأعمال الخاصة بأعمال الطرق والمرافق وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والطريق الفاصل بين الأحياء المذكورة والطرق المحيطة بالعمارات وأماكن انتظار السيارات وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات في الجزر والأرصفة والمشايات بين العمارات وكذا أعمال تنسيق الموقع العام.

وخلال الزيارة أعطى رئيس الجهاز توجيهاته بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية مع التأكد من أن جميع الأعمال تتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين، كما شدد علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة حل أي معوقات قد تطرأ على سير العمل بما يضمن تسليم المشروعات في الوقت المحدد ودون التأثير على جودتها.

وفي ختام الزيارة أكد رئيس الجهاز استمرار المتابعة اليومية لكافة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمرافق في مدينة العبور الجديدة مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءًا مهمًا من خطة الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين في المناطق الجديدة وكذلك المساهمة في تطوير البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة التي تشهد تنمية مستدامة.

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