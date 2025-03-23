الأحد 23 مارس 2025
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عقارات

31 مارس آخر فرصة، أسعار وتفاصيل شقق صبا بمبادرة بيتك فى مصر

شقق الإسكان
شقق الإسكان

كشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد التقديم على وحدات الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج حتى 31 مارس الجاري.

وتطرح الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعا مختلفا، وتطرح شقق مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا.

ونستعرض أسعار ومساحات شقق صبا كالتالي:

يعد مشروع صبا أحد أبرز المشروعات السكنية بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتمتع المشروع بتنوع الخدمات الراقية وعوامل الأمان، فضلا عن التصميمات المعمارية الفريدة. وقربه من جميع المناطق الحيوية بالمدينة. يبعد المشروع دقائق عن الجامعات والمدارس الدولية مثل جامعة 6 أكتوبر ومدينة زويل وجامعة مصر ـ يتمتع المشروع بتصميمات معمارية متميزة توفر تنوع في المساحات.

ولإجراء جولة افتراضية بوحدات الحى السكنى الخامس جاردن سيتي الجديدة للرابط من هنا .

وبيتك فى مصر مبادرة جديدة أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تلبية لمطالب المصريين بالخارج بتوفير آليـــة تمكنهم من شـــراء وحـــدات ســـكنية بأهـــم المشـــروعات العقاريـــة وأكثرهـــا تميزًا بغرض الاســـتثمار أو الاســـتقرار. 

اختـــارت وزارة الإســـكان أفضـــل المواقـــع الاســـتثمارية بمشـــاريع المبـــادرة بوحـــدات جاهـــزة للتســـليم الفـــوري وبحـــد أقصـــى نهايـــة 2025. ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ، ﻓﻲ ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪة.

الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال

وانتهت  وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

 والطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، واطلعت الوزارة على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصًا متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.

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