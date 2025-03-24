إصابة 11 شخصا في حوادث متفرقة بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم، 3 حوادث متفرقة، نتج عنها إصابة 11 شخصًا، بينهم مصاب بطلق ناري، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة بحسب موقع الحادث، تحت تصرف جهات التحقيق.

الإخطار الأول انقلاب سيارة سوزوكي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى 3 إخطارات مختلفة، الإخطار الاول، يفيد بحادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم – القاهرة، باتجاه الفيوم، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، أدى إلى فقد السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

الإخطار الثاني مشاجرة بالأسلحة النارية

كما تلقى مدير أمن الفيوم، الإخطار الثاني من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بأن "ع. ش. س " 30 سنة، ويقيم بعزبة عمار الجرمي بدائرة المركز، مصاب بطلق ناري بالفخذ اليمنى، واتهام شقيق طليقته "ا.ع ف" ويقيم بعزبة عبد العظيم، بإطلاق عيار عليه من سلاح ناري كان بحوزته، بسبب خلافات المصاهرة.

الإخطار الثالث انقلاب سيارة ميكروباص

كما تلقى مدير أمن الفيوم، الإخطار الثالث من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص، بطريق قرية الإعلام الفيوم، بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض، وانتقلت قوة الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحررت المحاضر اللازمة وتمت إحالتها للنيابات المختصة، وقرر وكلاء النيابة ندب مهندس فني لمعرفة أسباب حادثي السير، وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الحادث، كما طلب وكيل النيابة المسئول عن فضية المشاجرة تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولى كل منهم التحقيق.

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