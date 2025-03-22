السبت 22 مارس 2025
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مصرع شابين وإصابة آخر في سباق "موتسيكلات" بالفيوم

سيارات إسعاف، فيتو
سيارات إسعاف، فيتو

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر أثناء سباق سرعة بالدراجات النارية، على طريق أبشواي - قارون السياحي، بنطاق مركز شرطة أبشواي، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

سباق الموت على الطريق السياحي

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت،  إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بتصادم عدد من الدراجات النارية، ويوجد جثتين ومصاب، وعلى الفور انتقلت من مركز شرطة أبشواي، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

 وتبين أن عددًا من الشباب أقاموا فيما بينهم سباقًا للسرعة بالدراجات النارية، وأثناء السباق اصطدمت الدرجات النارية ببعضها، ما أدى إلى وفاة شابين وإصابة آخر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي والمصاب إلى قسم الاستقبال بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

 

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وتم تحرير محضر بمركز شرطة ابشواي بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

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