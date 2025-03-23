الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

إصابة 12 شخصا في حادثين متفرقين بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

أصيب 12 شخصا في حادثين متفرقين بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من كل منهما، لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بالحادثين، وأمر بتوجيه قوة من إدارة المرور الي موقع كل بلاغ، لتسيير الطريق عقب رفع آثار الحادثين.

الحادث الأول على طريق الفيوم ـ القاهرة

فقد شهد طريق القاهرة الفيوم  بالقرب من محطة تحصيل الرسوم حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أسفر الحادث عن إصابات 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

الحادث الثاني انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الغربي

كما شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، بعد كمين الروس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة في نهر الطريق، وأصيب  8  من ركابها، وتم نقلهم أيضا إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

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وتحرر المحضرين اللازمين، وأحيل إلى النيابات المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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