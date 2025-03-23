الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نتنياهو يتصرف بما يتخالف مع المزاج العام

مبعوث ترانب للشرق
مبعوث ترانب للشرق الاوسط/ فيتو

كشف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، معلومات مثيرة بشأن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفقة الرهائن التي تواجه جمودا.


وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن ويتكوف أشار في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن "الجمهور الإسرائيلي يطالب بعودة المختطفين، بينما يتصرف نتنياهو بما يتخالف مع المزاج العام".

 وتابعت أن ويتكوف قال خلال المقابلة إن نتنياهو يعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح  من خلال استخدام الضغط العسكري في غزة كوسيلة لإعادة الرهائن.

في المقابل، أكد المبعوث الأمريكي أن حماس يجب أن تنزع سلاحها،  وبعد ذلك يمكنها المشاركة سياسيا في غزة.

وردا على تصريحات ويتكوف، والتي وصفت بـ المفاجئة، قال مصدر من مكتب نتنياهو للقناة 12 إنه "يعتقد أن رئيس الوزراء ملتزم بإعادة المختطفين  وأن  سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في ضرورة القضاء على حماس، وهي سياسة تتماشى مع أهداف الحرب".

 توتر بين أمريكا وإسرائيل

 

وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية فشل مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، وعودة العمليات العسكرية، وسط انتقادات حادة لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع الملف.

وبحسب القناة، فإن الخلافات بين الجانبين لم تتوقف عند التصريحات الأخيرة لويتكوف، بل امتدت لتشمل انتقادات لوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أحد أبرز المقربين من نتنياهو، حيث تم اتهامه بتعطيل مسار المفاوضات والتسبب في تأزيم الوضع.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها إن محور ديرمر-ويتكوف  فشل في مهمته، مضيفة أن رون ديرمر المسؤول عن إدارة المفاوضات من الجانب الإسرائيلي لا يمتلك الأدوات السياسية المطلوبة لإدارة هذا الملف الحساس، رغم ثقة نتنياهو به.

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