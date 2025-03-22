قطر تشارك العالم الاحتفال بـ ساعة الأرض (صور)

شاركت العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، في ساعة الأرض 2025 اليوم 22 مارس، وذلك من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة للتوعية بالقضايا البيئية.

مبادرة ساعة الأرض في قطر

مبادرة ساعة الأرض في قطر

وحثت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء المواطنين والمقيمين على المشاركة في فعالية إطفاء الأنوار. وذكرت المؤسسة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "ساعة الأرض هي فعالية عالمية يشارك فيها ملايين الأشخاص حول العالم لإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة واحدة، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون الضارة".

مبادرة ساعة الأرض في قطر

وشاركت العديد من المباني الشهيرة على طول الكورنيش ومناطق أخرى من البلاد في ساعة الأرض، وقامت بإطفاء أنوارها، وانضم ملايين الأشخاص حول العالم إلى هذه الحركة البيئية العالمية في نسختها التاسعة عشرة لساعة الأرض.

مشاركة دولية في مبادرة ساعة الأرض

وأطلق الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) مبادرة ساعة الأرض عام 2007، والتي وتهدف إلى تشجيع الأفراد والمنظمات على التبرع بساعة من أجل الأرض من خلال إطفاء الأضواء الكهربائية غير الضرورية كرمز للالتزام تجاه كوكب الأرض.

مبادرة ساعة الأرض في قطر

وتركز ساعة الأرض لهذا العام على مكافحة تغير المناخ، وتسلط الضوء على أهمية حماية الموارد الطبيعية والدعوة إلى حماية البيئة، مع تزايد وضوح تغير المناخ يومًا بعد يوم، وتمثل ساعة الأرض 2025 علامة فارقة في الجهود البيئية العالمية.

مبادرة ساعة الأرض في قطر

وتم اختيار هذا التوقيت للاحتفال بساعة الأرض من شهر مارس كل عام لقربه من موعد الاعتدال الربيعي، وظاهرة تساوي الليل والنهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، وتنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية بين على التوالي.

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