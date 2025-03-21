المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تدعم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس الشاباك

قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، إنه يحظر على الحكومة المس بصلاحيات رئيس الشاباك وفقا لقرار المحكمة العليا.

وأضافت المستشارة القضائية أنه يحظر على الحكومة تعيين رئيس جديد للشاباك أو إجراء مقابلات للمنصب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن قادة الصناعات فائقة الدقة بإسرائيل هددوا باتخاذ إجراءات إذا خرقت الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد عزل رئيس الشاباك رونين بار.

قادة الصناعات فائقة الدقة بإسرائيل يهددون حكومة نتنياهو

وأضاف قادة الصناعات فائقة الدقة "إذا خرقت الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد عزل رئيس الشاباك سنشل السوق".

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وذلك حتى صدور قرار آخر.

ووفقا لما نشرت القناة 12 الإسرائيلية أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن الأمر صدر "بهدف منع الادعاء بحدوث وضع لا يمكن الرجوع عنه"، وقررت أن يتم النظر في الالتماسات أمام هيئة قضائية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد 8 أبريل".

تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك

وفي قرارها، أمرت القاضية كلا من رئيس الوزراء، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس الشاباك بتقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة حتى يوم الاثنين المقبل، كما يجب عليهم تقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.