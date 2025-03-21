نص الشعب اسمه محمد الحلقة 7، شيرين تضبط عصام عمر أثناء خيانته لزوجته

مسلسات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث الشيقة، حيث افتتحتا كلٌ من؛ “بطة” و"ميرفت" محل “أكلة ماما” معًا والذي يلقي نجاحا كبيرا في يوم الافتتاح، ليحاول “محمد” إقناع “ميرفت” بالرجوع عن مشروعها الجديد والعودة للعمل معه، ولكنها ترفض.

وتحاول أخت فاطمة إفساد المشروع، حيث تتظاهر أنها أصيبت بالتسمم من أكل “بطة”، ولكن يهددها ابنها “فادي” بترك البيت والابتعاد عنها لأنها قامت بتسميم نفسها حتى تفسد مشروع شقيقتها.

لتذهب لها مرة ثانية للاعتذار لتعدها بإصلاح ما أفسدته، ليعود المحل للعمل مرة أخرى.

يقوم “محمد” بضرب زوجته “مي” بسبب غدر صديقتها وإرسال صورتها وهي تتحدث مع أحد زملائها، وعندما تطلب مي الطلاق يستغل محمد الموقف حتى يعود للعمل مع حماته في المحل.

وتتابع الأحداث ليطلب “محمد” من “سارة” أن تقف ضد طلبات والدتها، ولكنها تخبره أنها تشعر بالقلق ولا تستطيع الدخول في بيت “أقل من أصحابها”، ليخبرهم محمد أن هذا ما في مقدرته ويخرج غاضبا من منزلهم.

وتنتهي أحداث الحلقة السابعة من مسلسل نص الشعب محمد بإرسال عصام عمر ورقة طلاقه لمي، وفي نفس الوقت يتم القبض عليه في العين السخنة من قبل حماته أثناء قضاء بعض الوقت مع “نجلاء”، حيث تراه يخرج من أحد الغرف.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد" العديد من المواقف الطريفة، حيث يترك ”حسن" محمد محمود، منزل محمد بعد أن تعرض للتوبيخ من “ميرفت” شيرين" والدة “مي”، لاعتقادها أنه مشترك معه في نصبه عليها.

وفي نفس الوقت، تتعرض “مي” هاجر سراج، للخيانة من زميلتها حيث تقوم بتصويرها اثناء حديثها مع أحد زملائها في الأوتيل وهي بشعرها بعد أن أقنعتها بخلع الحجاب من أجل عملها.

ويقوم شجار بين “محمد” عصام عمر، و"مي" بسبب وظيفتها الجديدة، ولكنه سرعان ما يغير رأيه، حيث يحضر مصحف لحماته هدية وورد لزوجته، وذلك لنيل رضاء “ميرفت” للعودة والعمل في المحل الذي تملكه مرة أخرى.

وتتابع الأحداث لتكتشف “ميرفت” أن “مي” خدعتها وأنها تقوم بخلع الحجاب عند ذهابها للعمل، الذي من ضمن شروطه أن تكون السيدة غير محجبة.

تذهب “سارة” ميان السيد، مع “محمد” لمنزلهم للاتفاق على الشبكة في نفس الوقت الذي تتواجد به “مي” ووالدتها عندهم لتناول الغداء معًا، ولكن من حسن حظه يكون كلًا منهم في غرفة منفصلة.

وأثناء الاتفاق على الشبكة، تطلب “بطة” رانيا يوسف، من “محمد” عقد وخاتم ألماظ لتعقيد الزواج أكثر والذي توافق عليه “سارة لاعتقادها أن الشبكة من قيمة العروسة.

كما يكتشف “محمد” أن “ميرفت” تقوم بتجهيز المحل لفتح مشروع جديد، ليذهب ويتشاجر مع العمال، ويقوم بتهديد حماته ولكنها تسبه وتخبره أنها حرة في مالها تديره كما تريد.

وتنتهي أحداث الحلقة السادسة من مسلسل نص الشهب اسمه محمد، بذهاب “محمد” لشراء الشبكة الألماظ لـ"سارة" بينما تفتتح “بطة” و"ميرفت" محل الحلويات الخاص بهم تحت اسم "أكلة ماما".

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.