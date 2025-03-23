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رياضة

مصطفى محمد يعود لتشكيلة منتخب مصر الأساسية أمام سيراليون

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، فيتو

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على الدفع باللاعب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي أساسيًا في تشكيلة الفراعنة أمام سيراليون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حسام حسن يدفع بالقوة الهجومية الضاربة 

وينوي حسام حسن الدفاع بالقوة الضاربة الهجومية لمنتخب مصر في مواجهة سيراليون، من أجل حسم المباراة مبكرا وضمن انتزاع الثلاث نقاط، ما يقربه خطوة كبيرة من حجز مقعده في مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

جدير بالذكر، أن أسامة فيصل كان شارك أساسيا في مركز رأس الحربة في المباراة الماضية أمام إثيوبيا، على حساب مصطفى محمد قبل أن يشارك الأخير في شوط المباراة الثاني.

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

منتخب مصر يفوز على إثيوبيا بثنائية

حقق منتخب مصر الوطني فوزًا مستحقًّا على حساب إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العربي زوالي الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

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