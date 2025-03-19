تفاصيل رسالة رئيس بلدية إسطنبول قبل اعتقاله (صور)

تداولت وسائل إعلامية رسالة كتبها رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بخط يده، ليقرأها العامة، بعد اعتقاله من قبل السلطات التركية.

رسالة مكتوبة بخط اليد

ونشر الحساب الرسمي لإمام أوغلو، على موقع "إكس"، رسالة بخط يده، بعد ساعات من اعتقاله.

وجاء في رسالة رئيس بلدية إسطنبول: "سترد أمتنا بكل قوة على المؤامرات والفخاخ والأكاذيب، وعلى منتهكي حقوق الشعب، وعلى من يسلبون إرادة الشعب".

رسالة إمام أوغلو

وختم بخط يده: "أستودع الله أمري أولا، ثم أمتنا. مع خالص تحياتي".

اعتقال إمام أوغلو

وقبلها ببضع ساعات، وقبل اعتقاله بلحظات، نشر إمام أوغلو فيديو على حسابه الرسمي، وهو يتحضر للذهاب إلى الاعتقال.

وقال إمام أوغلو وهو يرتدي ربطة العنق أمام المرآة: "وصل مئات من رجال الشرطة إلى باب منزلي. أسلم نفسي للشعب".

وأضاف: "نواجه قمعا شديدا، لكنني أريدكم أن تعلموا أنني لن أستسلم".

واعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، صباح الأربعاء.وجاء أمر الاعتقال إثر "تحقيقات في قضية فساد".

وأظهر بث مباشر لقناة "سي إن إن ترك"، وجود العشرات من قوات الأمن أمام منزل إمام أوغلو، وذكرت القناة أن قوات الشرطة تفتش منزله في إطار التحقيق.

وكانت جامعة إسطنبول أعلنت امس الثلاثاء إبطال شهادة إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، مما قد يحول دون خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة.

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