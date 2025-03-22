السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

تركيا تكشف هوية مطلقي النار على القنصلية العراقية

الشرطة التركية،فيتو
الشرطة التركية،فيتو

أفادت وسائل إعلام  تركية بأنه تم القبض على الشخصين اللذين أطلقا النار على القنصلية العراقية في إسطنبول.

وأوضحت صحيفة "الصباح" أن الحادث وقع في منطقة شيشلي أسن تبة، حيث أطلق المهاجمان، اللذان كانا على دراجة نارية، تسع رصاصات على مبنى القنصلية دون أن يُصاب أحد بأذى. 

وأشارت الصحيفة إلى أن فرق مكافحة الجريمة المنظمة تدخلت فور وقوع الحادث ونجحت في القبض على المهاجمين بعد تعرضهما لحادث في أثناء محاولة الهروب.

وأضافت أنه تم احتجاز المشتبه بهما اللذين ينتميان إلى عصابة "دالتون"، واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت الجمعة، تعرض مبنى قنصليتها في إسطنبول لإطلاق رصاص من قبل مجهولين.

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