الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير إسرائيلي سابق فى تصريح مثير للجدل: نتنياهو يعانى من حالة نفسية وفقد القدرة العقلية

ننياهو، فيتو
ننياهو، فيتو

شكك سياسي ووزير إسرائيلي سابق، فى القدرة العقلية لرئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو، معبرا عن قلقه من الحالة النفسية له.



ليبرمان يشكك فى الحالة النفسية لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

 

جاء ذلك على لسان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، في مقابلة مع القناة  13 العبرية، قال فيها: أنه قلق للغاية بشأن الحالة النفسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وقال ليبرمان خلال المقابلة: "لقد عرفت نتنياهو لسنوات عديدة ومررنا بفترات صعود وهبوط، ومما أراه في الأشهر الأخيرة عندما أراه أحيانا في الكنيست أو لفترة وجيزة على شاشة التلفزيون، فأنا قلق تماما بشأن استقراره العقلي".

 

ليبرمان يهاجم نتنياهو على خلفية إقالة رئيس الشابك

وكان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، قال في مقال كتبه عبر موقع "والاه" العبري، إن محاولة بنيامين نتنياهو تحميل قضية 7 أكتوبر لـ رونين بار رئيس الشاباك مثيرة للشفقة، بينما من الواضح للجميع أن المسؤولية الأساسية تقع عليه.

 

وأضاف فى مقاله، أنه ليس من قبيل المصادفة أن يمنع نتنياهو إنشاء لجنة تحقيق حكومية فكل شيء مسجل وموثق ومدون كلمة بكلمة. 

 

إلى ذلك كتبت صحيفة "معاريف" العبرية، أن أفيجدور ليبرمان الذي شغل منذ سنوات مناصب وزارية عدة بينها الدفاع والخارجية، هو الخيار الطبيعي لرئاسة الوزراء خلفا لنتنياهو.

 

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نتنياهو القدرة العقلية ليبرمان رونين بار رئيس الشاباك

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