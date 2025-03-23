فشل محاولات التهدئة في غزة بتخطيط أمريكي.. تزمت الاحتلال يدفع المقاومة إلى التعنت المضاد.. إجهاض جهود الوساطة.. والإصرار على دفع فواتير نتنياهو السياسية من دماء الفلسطينين

خلال الأيام الماضية، اتبعت الإدارة الأمريكية تكتيكا جديدًا لشيطنة المقاومة الفلسطينية، حيث دأبت على تحميلها المسئولية عن تجدد الصراع في غزة، ولم توجه ولو كلمة نقد واحدة للطرف الآخر من الصراع ـ إسرائيل ـ التي يحملها العالم كله مسئولية التعنت في عدم إنهاء أزمة غزة، وخاصة إجهاضها جهود الوساطة المتكررة التي تسعى لوقف نزيف الدماء ومعاناة المدنيين، لذا ترصد «فيتو» في هذا التقرير الحقيقة الكاملة والمسئول الأوحد عن تجدد الصراع مرة آخرى.

التعنت الإسرائيلي، فيلم لايشاهده الحليف الأمريكي

خلال الأشهر الماضية، كانت هناك تحركات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة، وبحلول ديسمبر 2024 نشط الوسطاء العرب وخاصة مصر وقطر للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، تضمنت تبادل الأسرى ووقف العمليات العسكرية، ورغم التقدم في المفاوضات أنذاك أصرّت إسرائيل على تنفيذ الاتفاق بشكل مرحلي، بينما طالبت حماس باتفاق شامل، مما أدى إلى تعثر المفاوضات واستمرار القصف وسقوط المزيد من الضحايا. ​

وفي يناير 2025، تجددت محاولات التهدئة لكن برزت عقبات جديدة، حيث أصرّت إسرائيل على استمرار سيطرتها على معابر غزة، ورفضت انسحاب قواتها بشكل كامل، مما أدى إلى تهديد مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بالفشل، ورغم الضغوط الدولية، استمرت إسرائيل في تعنتها، مما أدى إلى تصاعد التوترات والمواجهات. ​

مخطط إسرائيل لإفشال جهود الوساطة العربية والدولية

لم تقتصر العراقيل الإسرائيلية على رفض المقترحات فحسب، بل تعدتها إلى إفشال جهود الوساطة الدولية، التي قادها المبعوث الأممي تور وينسلاند وبذل جهودًا حثيثة لتهدئة الأوضاع على حدود غزة، إلا أن تباعد وجهات النظر بين الجانبين حال دون تحقيق أي تقدم، مما دفع المسؤول الأممي للتحذير من خطورة الوضع وإمكانية اندلاع تصعيد جديد.

محنة غزة، فاتورة تجدد الصراع بين الاحتلال والمقاومة

نتيجة لهذا التعنت المستمر، أشعل الاحتلال الصراع من جديد لحسابات تتعلق بالداخل الإسرائيلي وفواتير السياسة المعلقة في رقبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه تحالفه الحكومي المتطرف، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة بشكل مأساوي، حيث وصل عدد الشهداء حتى الآن إلى 50 ألف، بجانب عشرات الآلاف من الإصابات، فيما دُمّرت البنية التحتية بشكل شبه كامل، مما جعل القطاع يعيش في ظلام دامس ومعاناة مستمرة. ​

وفي ظل هذا الواقع المؤلم، تبرز الحاجة الملحة إلى تحرك دولي جاد للضغط على أمريكا وليست إسرائيل وحدها لوقف التعنت والالتزام بجهود السلام، وإنهاء معاناة ملايين الفلسطينيين الذين يدفعون يوميًا ثمن هذا الصراع الكارثي.

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