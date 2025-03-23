الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير التراث الإسرائيلي: إقالة رئيس الشاباك جزء من جهودنا لإعادة الأسرى

عميحاي إلياهو، فيتو
عميحاي إلياهو، فيتو

زعم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، مساء اليوم الأحد، بأن إقالة رئيس الشاباك جزء من جهود حكومة الاحتلال لإعادة الأسري.

وقال وزير التراث الإسرائيلي: "أزمة الثقة بين رئيس الشاباك والمستوى السياسي تهدد سلامة المختطفين".

 

إشعال حرب أهلية في إسرائيل

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية منعت متظاهرين من اقتحام حواجزها قبالة مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة.

وشهدت الساحة الإسرائيلية، مظاهرات عارمة، وتوجيه اتهامات غير مسبوقة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسعيه لإشعال حرب أهلية، إثر إصراره على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، رغم الاعتراض الشعبي والتجميد القضائي.

وعمت المظاهرات جميع أنحاء إسرائيل بمشاركة قيادات المعارضة، منهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، الذي اتهم نتنياهو بتوريط إسرائيل في حرب أهلية.

وفي خضم الاحتجاجات والدعوات للعصيان، نشر نتنياهو مقطع فيديو قال فيه: "رونين بار لن يبقى رئيسًا للشاباك، وتحقيقاته ضد فريق مكتبي تهدف إلى عدم إقالة المستشارة القانونية بالحكومة".

واتهم زعيم المعارضة الحكومة بأنها تبذل قصارى جهدها لإشعال حرب أهلية في إسرائيل.

 

مظاهرات حاشدة في إسرائيل

وقال لابيد: إن "نتنياهو يدفع بهذا الاتجاه علنًا، ولن نسمح بحدوث ذلك.. سنقاتل من أجل البلاد، لن نسمح لهم بتدميرها"، وفق تعبيراته التي نالت استحسان المتظاهرين.

وأضاف أنه "إذا قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الامتثال لحكم المحكمة العليا، فإنها ستتحول في تلك اللحظة إلى حكومة إجرامية".

ودعا لابيد إلى إضراب عام احتجاجًا على سياسة نتنياهو، في الاقتصاد والكنيست والمحاكم والسلطات المحلية وليس الجامعات والمدارس، مشددًا على ضرورة الانقلاب على نتنياهو.

واتهم الحكومة بـ"ارتكاب أكبر سرقة في تاريخ البلاد" من خلال سرقة مليارات الشواكل من أموال جنود الاحتياط ودافعي الضرائب، لمنحها "رشوة لأشخاص لا يعملون، ويصرخون: سنموت بدلًا من التجنيد"، قاصدًا الحريديم.

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