السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس: نتنياهو يقدم بقاء حكومته على إنقاذ حياة المحتجزين

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أكدت حركة حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقدم بقاء حكومته على تنفيذ اتفاق الأسرى، وحياة المحتجزين.

 

شهداء قطاع غزة

 

أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة باستشهاد ما لا يقل عن 130 فلسطينيا نتيجة للهجوم الإسرائيلي على القطاع في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

 

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 130 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 263 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع في آخر 48 ساعة.

 

وأوضحت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي قائلة "وصل مستشفيات قطاع غزة 130 شهيدا، بينهم شهيدان انتشال، و263 إصابة، خلال 48 ساعة الماضية".

 

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025 بلغت 634 قتيلا و1,172 إصابة.

 

وبهذا ترتفع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 49,747 شهيدا  و113,213 إصابة.

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