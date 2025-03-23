رسوم ماكينات تغليف الحقائب في مطار القاهرة

قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتوفير 21 ماكينة تغليف لحقائب الركاب المسافرين من مطار القاهرة إلي الخارج، وأيضًا القادمين علي متن شركات الطيران المختلفة الجنسية بمباني (1) و(2) و(3 ) وأيضا مبني الرحلات الموسمية المخصص لرحلات الحج والعمرة مطار القاهرة.

21 ماكينة تغليف حقائب بمطار القاهرة الدولي لخدمة المسافرين



تتوفر خدمة تغليف الحقائب في جميع صالات السفر والتي تساعد على حماية حقائب المسافرين من الاضرار التي تلحق بها أثناء النقل طوال رحلة السفر ولتسهيل التعرف عليها وقد تم تحديد أسعار رمزية لتغليف الحقائب تتراوح من 40 إلي 60 جنيها.

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