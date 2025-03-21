الجمعة 21 مارس 2025
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أخبار مصر

مطار القاهرة يشارك الركاب الاحتفال بعيد الأم

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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شهدت مباني مطار القاهرة الدولي صباح اليوم احتفال شركة ميناء القاهرة الجوى بعيد الأم مع الركاب في مختلف صالات السفر والوصول.

مطار القاهرة يشارك الركاب فى الاحتفال بعيد الأم بالورود

ويأتي ذلك تقديرا لمنزلة ومكانة الأم فى قلوبنا واعتزازا بتضحياتها التي لا تنقطع من أجل استقرار أسرتها وتربية أبنائها وتقديمهم كنماذج مشرفة للمجتمع.

 وقد تضمن الاحتفال قيام فريق من العلاقات العامة والإعلام من شركة الميناء بتوزيع الورود على الراكبات وتقديم التهنئة لهن بهذه المناسبة مع التقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية معهن مما أدى لخلق جو من البهجة داخل الصالات ما كان له عظيم الأثر حيث أعربوا عن سعادتهم بذلك الاهتمام بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة.

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