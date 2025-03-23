عمر كمال يقدم أغنية ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل إش إش

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل إش إش ظهورًا خاصًا للمطرب عمر كمال، حيث قدم إحدى أغنياته.

وتألق خلال الفقرة الغنائية بمشاركة بطلة العمل، الفنانة مي عمر، التي تجسد شخصية إش إش، حيث أدت إش إش وصلة رقص على أنغام الأغنية وسط تفاعل كبير.

إلا أن الأجواء الحماسية لم تدم طويلًا، إذ فوجئ الحضور بدخول طليق إش إش (ماجد المصري) الذي صعد إلى المسرح بشكل مفاجئ، ووضع عباءته على جسدها، ثم اصطحبها بعيدًا عن أعين الجمهور، في مشهد درامي مثير اختتم به العرض.

مسلسل إش إش الحلقة 24

دارت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل إش إش، حول إش إش التي تغرق في التفكير العميق عقب مكالمة هاتفية من مكرم شخاليل، الذي أخبرها أن لبنى الجريتلي تواصلت معه وسألته عن الاسم الكامل لوالدتها، إخلاص.

بدأت إش إش تتأمل في الأمر وتحدثت مع أختها صفاء، معبرةً عن شكوكها في أن لبنى قد تكون شقيقتها، كما أفصحت عن هذه الشكوك لنصة.

على الجانب الآخر، ذهبت لبنى إلى والدها، فرج وسألته إن كان قد تزوج من امرأة أخرى غير حميدة، في البداية، استفسر عن سبب سؤالها، ثم اعترف لها بالحقيقة أنه كان متزوج من سيدة أخرى وأنها بالفعل ابنة إخلاص.

شعرت لبنى بالغضب الشديد تجاهه، رغم محاولته تبرير موقفه، موضحًا أنه كان يخشى عليها ولا يريدها أن تكبر كابنة سجينة وعالمة، وغادرت لبنى المكان وهي غاضبة.

بعد ذلك، التقت برجب وشادية، وعبرت لهما عن استيائها لأنهما كانا على علم بالحقيقة ولم يخبراها، كما غضبت من رجب الذي تزوج من إش إش، رغم أنها من المفترض أن تكون شقيقتها.

في سياق آخر، طلبت إش إش لقاء طليقها، رجب، وسألته إن كانت لبنى شقيقتها بالفعل، فأكد لها صحة الأمر، صُدمت إش إش وسألته كيف تزوجها وهي أختها، فأجابها بأنه تزوجها لأنه كان معجبًا بها، ثم سألها إن كانت قد أحبته أثناء زواجهما، فنظرت إليه بعيون دامعة، قبل أن تتركه وترحل.

لاحقًا، تواصلت لبنى مع إش إش والتقت بها، حيث روت لها كل ما حدث، وتعانقتا في النهاية، أما صفاء، فقد كانت تشتري بعض الحاجيات، وأثناء حديثها مع والدتها، بدأت تلمّح وتسأل عن أختها المتوفاة، مما جعل إخلاص تشعر أن إش إش وصفاء تخفيان شيئًا عنها، إلا أنهما رفضتا الإفصاح عن أي معلومات.

وفي تطور آخر، عادت إش إش إلى الرقص، حيث أدت فقرتها في الكباريه الجديد برفقة عمر كمال، وقبل ذلك، كان عبد العاطي قد أبلغ رجب أن إش إش عادت إلى الرقص مجددًا، وأثناء عرضها على المسرح، دخل رجب إلى الكباريه، صعد إلى المسرح، وألقى عباءته على جسد إش إش، ثم أخذها معه إلى الخارج.

عندها، أخبرها قائلًا أن زوجة رجب الجريتلي لا ترقص إلا له فقط، فردت عليه قائلة أنها طليقته فأجابها بأنه ردها.

ووسط هذه الأجواء المشحونة بالعاطفة، ساد الحب بينهما، واختُتمت الحلقة بمشهد لبنى وهي تتوجه إلى منزل إخلاص، وعندما طرقت الباب، فتحت لها إخلاص.

مسلسل إش إش الحلقة 23

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل إش إش استمرار حفل زفاف لبنى ومختار، حيث تعم أجواء الفرح والاحتفال، بينما تراقب إش إش الموقف من بعيد بعينين مليئتين بالحزن والحسرة، إذ لا تزال مشاعرها تجاه رجب عالقة في قلبها.

وتتحدث إش إش إلى شقيقتها صفاء وتخبرها أنها لم تلق من رجب إلا كل الخير والحب والحنان، بينما تلمح صفاء بضرورة تجاوز الماضي والمضي قدمًا، وتقرر إش إش التركيز أكثر على عملها، فتلجأ إلى مكرم شخاليل وتخبره برغبتها في العمل في الكباريه الذي سبق أن حدثها عنه.

وبالفعل، تتفق مع صاحب الكباريه على راتب شهري مرتفع مقابل عملها لديه، أما صفاء، فتنشغل في تجهيز مستلزمات زواجها، حيث تبدأ في شراء ما تحتاجه لجهازها استعدادًا للمرحلة الجديدة في حياتها.

في مشهد آخر، تحدث مقابلة بين إش إش وفاتن، حيث تخبرها فاتن أنها تشعر بالمظلومين لأنها ظلمت في حياتها، وعرضت على إش إش مال ولكن إش إش ترفض، على الجانب الآخر، تبدأ لبنى في طرح أسئلة لنفسها حول والدتها، خاصة بعد أن أخبرها مختار أثناء حديثهما في المنزل أن حميدة ليست والدتها الحقيقية، ويدفعها هذا الشك إلى التوجه إلى السجل المدني، حيث تطلب استخراج قيد عائلي، لتكتشف أن فرج الجريتلي كان متزوجا من سيدتين وهما إخلاص وحميدة، مما يزيد من غموض هويتها.

تتواصل لبنى مع مكرم شخاليل وتسأله عن الاسم الكامل لإخلاص، وبمجرد أن يخبرها به، تتأكد أنها والدتها الحقيقية، وفي مشهد آخر، يجلس فرج مع رجب محاولًا التحدث معه، إلا أن رجب يكون غارقًا في عالمه الخاص وغير مكترث بما يُقال له.

وفي نهاية الحلقة، يتصل مكرم شخاليل بإش إش ليخبرها بأن لبنى سألته على اسم إخلاص كاملا، فتغرق إش إش في التفكير.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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