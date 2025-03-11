مدرب النصر السعودي على رأس المرشحين لخلافة موتا في تدريب يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة يوفنتوس ترفض خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية خلال الصيف المقبل، تحت قيادة مدير فني مؤقت.

وجاء ذلك بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادة تياجو موتا واحتمالية رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإنه في حالة إقالة موتا قبل مونديال الأندية، لن يخوض الفريق البطولة بمدرب مؤقت، لكن سيتعاقد النادي مع بديل جاهز في كأس العالم، ثم يستمر مع البيانكونيري بالموسم الجديد.



وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا استمر موتا مع يوفنتوس حتى مونديال الأندية، فذلك يعني استمراره على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وأوضحت أن ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، من بين المرشحين لخلافة موتا بالموسم المقبل، إلى جانب أنطونيو كونتي (نابولي)، جيان بييرو جاسبيريني (أتالانتا)، وروبرتو دي زيربي (مارسيليا).

وفي نفس السياق، تؤكد صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن ضمان يوفنتوس لمقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا لن يكون كافيا لحماية موتا من الإقالة.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن جاسبيريني هو المرشح الأبرز لخلافة موتا بالموسم المقبل.

وأضافت: "أي نتيجة سلبية أمام فيورنتينا يوم الأحد قد تكلف موتا منصبه بالفعل".

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