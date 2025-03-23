الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

محافظة القليوبية تعلن عن حاجتها لـ 45 مهندسًا للعمل بالوحدات المحلية

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

أعلن محافظة القليوبية عن حاجتها للاستعانة بالسركي اليومي " الاجر نظير العمل" ل45 مهندس للعمل بصفة مؤقتة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن الخانكة وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية وذلك من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة للعمل فى مجال التنظيم (عمارة-مدنى- تخطيط عمراني).

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 وذلك وفقا للتخصصات المطلوبة والشروط التالية وهي
- ألا يزيد السن عن 40 عاما وقت التقديم.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بالوحدة المحلية المتقدم بها أو يرغب في العمل في إحدى المحلية المعلن عنها بغض النظر عن الإقامة مع كتابة إقرار بذلك.
- العمل بالوحدات المحلية لمراكز ومدن الخانكة وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية دون المطالبة بزيادة أية أعباء مالية.
عدد 15 مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.
عدد 10 مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.
عدد 10 مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.
عدد 10 مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.
ضوابط الاختيار
- تكون ضوابط الاختيار حسب أعلى الدرجات في الاختبارات
المستندات المطلوبة
- تقديم ملف يحتوي على صور من المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الاصل فى حالة الاختيار وتكون مطابقة لما تم تقديمه سابقا وهى كالتالي ( طلب التقديم- شهادة المؤهل- شهادة تادية الخدمة العسكرية- الكارنية الصادر من نقابة المهندسين- صورة بطاقة الرقم القومي- شهادة ميلاد مميكنة- صحيفة الحالة الجنائية- شهادات الخبرة ان وجدت)
- يبدا التقديم فى اليوم التالي لنشر الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية والبوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية ولمدة أسبوعين ويكون التقديم بالادارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة شخصيا ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد انتهاء مواعيد الإعلان أو التي ترد بالبريد.

 

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