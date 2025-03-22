تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل جدته لسرقتها بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة عاطل لقتله جدته طعنا، لسرقة الفيزا الخاصة بالمجنى عليها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة الأربعاء المقبل للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم "هاني.م.ع.م" ٤٨ سنة - عاطل، في القضية رقم ۱۳۱۱۳ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ۲۱۷۱ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/١٦ بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، قتل المجني عليها / فوزية محمد محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم علي ذلك وبيت النيه واعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) احتفظ به حتي تيقن من نومها فتسلل لفراشها وما أن ظفر بها حتي طعنها فارادها في الحال قتيلة.

استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (سكين).

أكدت تحريات المقدم محمود ثابت محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب سابقًا ورئيس مباحث المرور بالقليوبية - الى صحة الواقعة بشأن قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها مستخدما في ذلك سلاح ابيض سكين فأحدث اصابتها والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها وذلك للتحصل على الكارت البنكي خاصتها نظرًا لمروره بضائقة مالية.

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