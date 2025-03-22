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حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل وربة منزل لاتهامهما بسرقة منقولات شخص بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـعامل وربة منزل لاتهامهم بسرقة منقولات شخص بالإكراه أثناء قيادته مركبته الآلية، وبراءة المتهم الثاني، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة الـقليوبية.

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السجن المشدد لمدة 6 سنوات لـعامل بالقليوبية

 صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

 

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين بالقليوبية:- "كريم م ص س" ٢٦ سنة، عامل، و"أحمد ص س ح" ٢٤ سنة سائق، و"صابرين م ر أ" ۱۸ سنة - ربة منزل، في الجناية رقم ۳۱۱۱ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان العبور، والمقيدة برقم ۲۷۸۱ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في ليلة ٦ / ٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية سرقوا المنقولات المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه منصور محمد عبد النبي عبد المقصود وكان ذلك بطريق الإكراه حال قيادته مركبته الآلية بأن أستوقفوه وأشهر المتهم الأول في وجه سلاحًا أبيض (مطواه)، والمتهمان الثاني والأخيرة محيطين به فأعدموا مقاومته وتمكنوا من الاستيلاء على منقولاته، أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواه) على النحو المبين بالتحقيقات.

أما عن شاهد إثبات الواقعة:- "منصور م " - ٢٨ سنة - سائق، بأنه وأثناء سيره بالطريق العام - ليلًا - حال قيادته المركبة الرقيمة "د د م ٤٨١ " أستوقفه المتهمين وأشهروا في وجهه سلاح أبيض (مطواة) مهددين أياه به مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المركبة قيادته والمنقولات الخاصة به ) هاتف محمول ومبلغ مالى ألف ومائتي جنيها)، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعزى قصد المتهمين سرقته.

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