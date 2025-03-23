الإسكان تطلق مشروع ديارنا بالمدن الجديدة لمتوسطي الدخل

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروع “ديارنا” للإسكان المتوسط فى عدد من المدن الجديدة، للمواطنين متوسطي الدخل، ويأتي ذلك فى إطار توسع الوزارة فى تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح من المواطنين.

وبدأت الوزارة بالفعل فى أعمال تنفيذ شقق المشروع تمهيدا لطرحها وإتاحتها للحجز للمواطنين، وتضم المرحلة الاولى من المشروع تنفيذ 50 ألف شقة بعدد من المدن الجديدة.

ومن المتوقع طرح مرحلة أولى من شقق المشروع بالطرح الجديد والمنتظر من الوزارة بعد أجازة عيد الفطر المبارك والذي يضم 400 ألف شقة.

وبدأت الوزارة العمل في تنفيذ مشروع "ديارنا" بمدن حدائق أكتوبر والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان، وأكد المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على أن مشروع ديارنا يضم المشروع 119 عمارة بارتفاع أرضي + 5 أدوار + بنتهاوس، بإجمالي 3,094 وحدة سكنية يتم تنفيذها بمدينة حدائق اكتوبر، ويتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني. ويتميز المشروع بواجهات عصرية وتشطيبات متميزة، حيث يتم تسليم جميع الوحدات متكاملة التشطيب ومتصلة بالمرافق، بالإضافة إلى تنسيق الموقع العام والخدمات الأساسية لضمان بيئة سكنية متكاملة.

ويأتي تنفيذ المشروع في أسرع مدة ممكنة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير احتياجات المواطنين وفق رؤية الدولة في التوسع العمراني وتطوير المشروعات السكنية المتكاملة.

كما أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن بدء تنفيذ مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، وأكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة أن المشروع يتم تنفيذه وفق جدول زمني محدد، بهدف سرعة الإنجاز والاستجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة تشهد طفرة عمرانية كبرى في إطار رؤية الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

وأوضح المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز بأن المشروع يشمل 19 عمارة سكنية بارتفاع أرضي + 5 أدوار + بنتهاوس، بإجمالي 494 وحدة سكنية، يتم تنفيذها وفق أحدث النظم الإنشائية والتصميمات العصرية، مع الاهتمام بكافة التفاصيل الفنية لضمان تقديم وحدات سكنية متكاملة التشطيب ومتصلة بالمرافق. كما سيتم تنسيق الموقع العام وتوفير الخدمات الأساسية لضمان بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

كما بدأت الوزارة الأعمال التنفيذية لمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بمدينة العبور الجديدة، وقال المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس الجهاز مدينة العبور الجديدة إن مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" لعدد 99 عمارة بإجمالي 2574 وحدة سكنية بالحي ٣٧ بمنطقة ٢٦٠٠ فدان، ويهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والعصرية.

وأوضح أن مدينة العبور الجديدة واحدة من المدن الرائدة التي تشهد تنفيذ العديد من المشروعات السكنية الحديثة، لافتًا إلى المخططات التفصيلية لمشروع "ديارنا"، الذي يتضمن إنشاء عدد من العمارات السكنية بمواصفات حديثة تواكب معايير الجودة، حيث تم البدء في تنفيذ الوحدات وفق الجدول الزمني المحدد. كما قام بجولة ميدانية بالموقع، لمتابعة سير الأعمال والتأكد من تنفيذها بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأكد رئيس الجهاز أهمية هذا المشروع في توفير وحدات سكنية متميزة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والإنجاز في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الجوانب البيئية لضمان إنشاء مجتمع سكني متكامل ومستدام.

كما أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على بدء سير العمل بمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، الكائن بالمجاورة 52.

وأكد رئيس الجهاز أن مشروع "ديارنا" أحد المشروعات السكنية المهمة التي تنفذها الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات، حيث يضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين من الإسكان الملائم.

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