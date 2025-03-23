الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سيدة لمحافظ الأقصر: وصلة الصرف الصحي بمنزلي مكسورة

أثناء الاستجابة
أثناء الاستجابة

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالاستجابة الفورية لحل مشكلة إحدى السيدات الخاصة بكسر وصلة الصرف الصحي المنزلية الخاصة بمنزلها، في إطار الاستجابة السريعة والفورية من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لمطالب وشكاوى المواطنين خلال جولاته الميدانية المستمرة.

محافظ الأقصر يستجيب لطلب سيدة لإصلاح وصلة صرف صحي بمنزلها 


وأوضح اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه عقب أداء محافظ الأقصر لصلاة العشاء بمسجد محسب بمنطقة السوق السياحي، طلبت إحدى السيدات المقيمات بجوار المسجد من السيد المحافظ حل مشكلة الصرف الصحي الخاصة بمنزلها، وعلى الفور وجه المحافظ بحل المشكلة.


وأشار اللواء علي الشرابي، أنه تم التنسيق مع  المهندس محمد فوزي نائب رئيس مجلس إدارة مياه الشرب ومدير عام الصرف الصحي بمحافظة الأقصر، وبالمعاينة على الطبيعة للعقار تبين وجود كسر بالوصلة المنزلية الخاصة بمقدمة الشكوى بطول 15 مترا بقطر 6 بوصات وجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية وعمل اللازم، طبقا لتوجيهات السيد محافظ الأقصر الذي وجه بتنفيذ أعمال إصلاح كسر وصلة الصرف بأسرع وقت ممكن طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، دون تكلفة السيدة أي مصاريف إدارية.


وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن محافظ الأقصر شدد على أهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم لنشر الشعور بالرضا بين المواطنين.

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر الصرف الصحي محافظ الأقصر والمواطنين حل مطالب أهالي الأقصر

مواد متعلقة

محلية أرمنت غرب الأقصر تسترد 231 ألف متر مربع أراض زراعية (صور)

محلية البياضية في الأقصر تزيل تعديات بمساحة 275 مترا (صور)

تعليم الأقصر تبحث احتياجات طالبات مدرسة المتفوقين

الأكثر قراءة

تأييد حبس تربى 15 سنة نبش قبر ممرضة وانتهك حرمات الموتى فى حلوان

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

الحوثيون يشتبكون مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية بالبحر الأحمر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث ببورصة الدواجن

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر لمواجهة سيراليون

منوعات

المزيد

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

شاب يسأل: إزاي نصدق المعجزات اللي في القرآن واحنا مشفنهاش؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية