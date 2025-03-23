سيدة لمحافظ الأقصر: وصلة الصرف الصحي بمنزلي مكسورة

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالاستجابة الفورية لحل مشكلة إحدى السيدات الخاصة بكسر وصلة الصرف الصحي المنزلية الخاصة بمنزلها، في إطار الاستجابة السريعة والفورية من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لمطالب وشكاوى المواطنين خلال جولاته الميدانية المستمرة.

محافظ الأقصر يستجيب لطلب سيدة لإصلاح وصلة صرف صحي بمنزلها



وأوضح اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه عقب أداء محافظ الأقصر لصلاة العشاء بمسجد محسب بمنطقة السوق السياحي، طلبت إحدى السيدات المقيمات بجوار المسجد من السيد المحافظ حل مشكلة الصرف الصحي الخاصة بمنزلها، وعلى الفور وجه المحافظ بحل المشكلة.



وأشار اللواء علي الشرابي، أنه تم التنسيق مع المهندس محمد فوزي نائب رئيس مجلس إدارة مياه الشرب ومدير عام الصرف الصحي بمحافظة الأقصر، وبالمعاينة على الطبيعة للعقار تبين وجود كسر بالوصلة المنزلية الخاصة بمقدمة الشكوى بطول 15 مترا بقطر 6 بوصات وجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية وعمل اللازم، طبقا لتوجيهات السيد محافظ الأقصر الذي وجه بتنفيذ أعمال إصلاح كسر وصلة الصرف بأسرع وقت ممكن طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، دون تكلفة السيدة أي مصاريف إدارية.



وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن محافظ الأقصر شدد على أهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم لنشر الشعور بالرضا بين المواطنين.

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