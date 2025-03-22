السبت 22 مارس 2025
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محافظات

فريق الرواد بأرمنت يتوج بطلًا لبطولة اتحاد مراكز شباب مصر فرع الأقصر

أثناء التتويج، فيتو
أثناء التتويج، فيتو

توج فريق الرواد بمركز شباب أرمنت الحيط بطلًا لبطولة اتحاد مراكز شباب مصر فرع الأقصر، وذلك بعد فوزه على مركز شباب الشيخ سلطان في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، والتي انتهت بفوز فريق الرواد بركلات الترجيح.

شهدت المباراة النهائية منافسة قوية بين الفريقين، حيث قدم كلا الفريقين أداءً متميزًا، إلا أن فريق الرواد تمكن من حسم المباراة لصالحه في النهاية.

وأعرب مجلس إدارة مركز شباب أرمنت الحيط، برئاسة  أحمد الفاضل، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، وهنأ الفريق الفائز على أدائه الرائع، وتمنى له التوفيق في البطولات القادمة.

كما أعرب لاعبو فريق الرواد عن سعادتهم بالفوز بالبطولة، وأهدوا هذا الفوز إلى جماهيرهم التي ساندتهم طوال البطولة.

يذكر أن بطولة اتحاد مراكز شباب مصر فرع الأقصر هي بطولة سنوية تقام بين فرق مراكز الشباب في محافظة الأقصر، وتهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية في المحافظة، واكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وقد شارك في هذه البطولة هذا العام 16 فريقًا من مختلف مراكز الشباب في محافظة الأقصر.

 

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