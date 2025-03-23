تعليم الأقصر تبحث احتياجات طالبات مدرسة المتفوقين

قام الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الاحد، بإستقبال الدكتور محمد سيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وذلك لبحث احتياجات طالبات مدرسة المتفوقين بسوهاج، والمقيمات حاليًا بمقر مدرسة المتفوقين بالأقصر، لحين الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد بمحافظة سوهاج.

بحث احتياجات طالبات مدرسة المتفوقين بسوهاج

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالبات، وضمان تقديم كافة الخدمات اللازمة لهن، بما يحقق استقرار العملية التعليمية، ويضمن استمرار تحصيلهن العلمي في أفضل الظروف، كما تم التأكيد على التعاون المستمر بين المديريتين لتذليل أي عقبات تواجه الطالبات خلال فترة إقامتهن المؤقتة بالأقصر.

وأكد الدكتور صفوت جارح، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على توفير الدعم اللازم للطلاب المتفوقين في مختلف المحافظات، فيما أعرب الدكتور محمد سيد عن تقديره لجهود مديرية تعليم الأقصر في استضافة الطالبات وتقديم الرعاية الكاملة لهن حتى انتقالهن إلى المبنى الجديد بسوهاج.

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