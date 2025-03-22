محافظ الأقصر يفتتح مشروع موقف الأقاليم بعد تطويره

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، مشروع موقف الأقاليم بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، لخدمة المواطنين والركاب من باقي المدن والمحافظات المجاورة، يأتي ذلك ضمن جهود محافظ الأقصر للارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، بما يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

مشروع تطوير موقف الأقاليم بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر



والمشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم بطول 250 مترا، وعرض 15 مترا، وذلك بإجمالي مسطح 3750 مترا مربعا، وتم تقسيمه إلى 3 باكيات تسع الباكية الواحدة بحد أقصي 100 سيارة ميكروباص، بالإضافة إلى مبنى إداري وخدمي يشمل مكاتب إدارية وغرفة تحكم ومراقبة، ودورات مياه رجال وسيدات إنشاء كافتيريا لخدمة الركاب وجزء خاص لإدارة الموقف ومتابعته.



كما أنه تم مراعاة فصل خطوط السير حيث إنه لكل خط سير مدخل منفصل، وتحديد أماكن خروج منفصلة لضبط عملية دخول وخروج السيارات بدون تداخل في خطوط السير، واحكام السيطرة علي الموقف.

من المقرر أن يشمل المشروع مرحلة ثانية تشمل أعمال تطوير منطقة الورش الخلفية وإنشاء موقف جماعي للحافلات في مدخل المنطقة حتى تكون نموذجا للمواقف وخدمة الركاب الخاصة بالأقاليم المجاورة للأقصر، وذلك مع عمل أماكن انتظار خاصة بالركاب تتلاءم مع السمة واللون المرتبطين بمدينة الأقصر "الهوية البصرية"، والجهة المنفذة للمشروع هو الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر.



حضر الافتتاح كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر.

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