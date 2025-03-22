السبت 22 مارس 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يوجه بالتنظيم الجيد للإفطار الشعبي بساحة أبو الحجاج

متطوعي إفطار الأقصر،
متطوعي إفطار الأقصر، فيتو

 وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة التنظيم الجيد لحفل الإفطار الشعبي بساحة أبو الحجاج ليعكس ذلك تاريخ وحضارة الأقصر ويعبر عنها بشكل لائق ومشرف.

 

رئيس مدينة الأقصر يشهد الاستعداد لتجهيز مبادرة تحت شعار «الأقصر على مائدة واحدة» 

 شارك اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، في اللقاء التحضيري الذي عقد بمقر مركز الاقصر للمؤتمرات للإستعداد لتجهيز مبادرة تنظيم أضخم إفطار رمضاني في ساحة سيدى أبو الحجاج بوسط المدينة، والتي أطلقها عدد من شباب محافظة الأقصر، ومقرر تنظيمها يوم 27 من شهر رمضان المبارك، تحت شعار «الأقصر على مائدة واحدة» الأقصر بخير والبداية غير.

وأوضح أصحاب فكرة المبادرة، أنها تستهدف جمع الأسر الأقصرية على مائدة واحدة دون النظر لأية إعتبارات حزبية أو مؤسسات أو جمعيات، حيث تستهدف تنظيم أكبر مائدة إفطار لتكون بداية تجمع سنوي في الشهر الكريم، إرساءًا لقواعد التماسك والمحبة في مجتمع الأقصر ونبذ الفرقة والعصبية والحزبية.

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