محلية أرمنت غرب الأقصر تسترد 231 ألف متر مربع أراض زراعية (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، غرب محافظة الأقصر، برئاسة العميد أحمد الهواري حملة لاسترداد مساحة 231 ألف متر مربع أراضي زراعية، في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين

حملة ازالات الموجة 25 بمحافظة الأقصر

وجرى معاينة عدد 2 حالة أراضي أملاك دولة زراعة مطلوب استردادها وجارى تحرير ما عاد عليه من نفع لها لتعذر الإزالة (زراعات جادة)، وتم تسليم الأرض لرئيس القرية ومسئول أملاك القرية ومدير أملاك المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وتحرير ما عاد عليهم من نفع.



قاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، وحجاج جاد الرب مدير المتابعة، ويوسف نصير مدير الأملاك، وبحضور سكرتير قرية الرزيقات ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية، وحماية أملاك المركز وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة.

وفي إطار اللجان القاعدية المشكلة بالقرار رقم 66 لسنة 2022 الصادر من محافظ الأقصر، تلقى رئيس مركز ومدينة أرمنت بوجود حالة تعد على أرض زراعية بقرية السلام مركز أرمنت على مساحة 175 مترا، والتعدى عبارة عن حفر وقواعد خرسانية وتشوينات، وعلى الفور تم توجيه المسئولين لإزالتها فى بالمهد وبمعدات مركز ومدينة أرمنت.

وفى سياق متصل تم تنفيذ إزالة عدد 4 حالات تعد على أراض زراعية بصب أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض وطريق بين الزراعات بإجمالي مساحة 900 متر مربع تقريبا بجهات الولاية (الإصلاح الزراعي - والزراعة) وبحضور مديري الإدارة الزراعية، وإصلاح زراعي أرمنت، وبقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت.

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