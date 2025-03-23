تحصين وعلاج أكثر من 342 ألف رأس ماشية وأغنام وطيور بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال مديرية الطب البيطري، في علاج الثروة الحيوانية بالمجان والتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

تحصين وعلاج أكثر من 342 ألف رأس ماشية وأغنام وطيور

وأكد تضافر جميع الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية والأغنام بحملات التحصين والعلاج، للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض حرصا على تنمية الثروة الحيوانية.

جهود بيطري الدقهلية في التحصين على مدار شهرين

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن إدارة الرعاية والعلاج، قامت على مدار شهرين بمعالجة 10084 حالة داخل الوحدات البيطرية، وعلاج 167718 ماشية ودواب وأغنام وماعز وطيور وحيوانات أليفة بالمجان خلال القوافل المجانية، وتجريع 100داخل الوحدات البيطرية، وبالقوافل المجانية ضد الطفيليات الداخلية 9870، كما تم إجراء المسح التناسلي الشامل ل 3916 رأس ماشية، وتشخيص الحمل والفحص التناسلي بالسونار لـ 888، وتلقيح 2208 أبقار و1107 جواميس.

وقامت إدارة الوقاية بتحصين 16298 رأس ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتحصين 2875 حيوان ضد مرض حمى الثلاثة أيام، وتحصين 97201 أبقار ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 25456 رأس ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين 2620 حيوانا ضد مرض التسمم الدموي.

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