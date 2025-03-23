الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

إقبال كثيف على قافلة سيارات اللحوم بميت غمر في الدقهلية

إقبال كثيف على قافلة
إقبال كثيف على قافلة سيارات اللحوم بميت غمر في الدقهلية، فيت

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم، بمركز ميت غمر، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

إقبال على قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيها صباح اليوم بمركز ميت غمر 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

سيارات اللحوم بدأت صباح اليوم، البيع بسعر 260 جنيها للكيلو

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع، اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، فإن سيارات اللحوم بدأت صباح اليوم، البيع بسعر 260 جنيها للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، كفر الشراقوة التابعة للوحدة المحلية بميت ناجي أمام المسجد الكبير بمدخل القرية، دنديط أمام الوحدة المحلية، ميت الفرماوي أمام الوحدة المحلية، منذ الساعة 10 صباحا.

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