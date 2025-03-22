محافظ الدقهلية يتابع استعدادات مدينة جمصة لاستقبال عيد الفطر

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ مصيف جمصه، والبوابات، والميادين، والحدائق، وجميع الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير المدينة، تجري على قدم وساق، وتسير وفق مخطط زمني محدد، للانتهاء من أعمال التطوير، استعدادا لعيد الفطر المبارك، وبدء موسم المصيف وتوافد المواطنين على المدينة، وأكد أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي لتوفير جميع الإمكانيات الممكنة للمدينة.

وشدد محافظ الدقهلية على أنه يتابع بشكل شخصي أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدينة جمصة، لإعادة المظهر الحضاري للمدينة، لتعود لمكانتها المتميزة المستحقة، كمدينة ساحلية يتوافد عليها المواطنون من مختلف محافظات مصر، لقضاء أيام العطلة أو الاستمتاع بها كمصيف يتميز بشاطئ ممتد.

إزالة الرمال على كورنيش جمصة

من جهته أوضح الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، أنه وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فقد جرت أعمال إزالة الرمال على كورنيش المدينة ورفع كفاءة الشاطئ، كما تم الانتهاء من رفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي، ضمن خطة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبدء استقبال الزائرين، خلال موسم الصيف، وتم الانتهاء من مسافة بطول أكثر من كيلو ونصف بكورنيش المدينة وجاري استكمال أعمال التجميل، كما تم تركيب البرجولات، والانترلوك بمناطق التنزه، وتهذيب الحدائق والجزر الوسطى، وقص الأشجار، ودهان البلدورات.

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