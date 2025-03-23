شهد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول تعليم الدقهلية وبسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية اجتماعًا مشتركًا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الخارجية ممثلة في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس قيادات تعليم الدقهلية تشهد اجتماع مخاطر الهجرة غير الشرعية

استهدف الاجتماع مسئولي التنمية المستدامة بالمديريات والإدارات التعليمية علي مستوي الجمهورية وذلك للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب المهاجرين وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتحديدًا الهدف الأول الذي ينص على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته والعمل على البرنامج الفرعى لبرنامج عمل الحكومة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

تحدث بالاجتماع كل من السفيرة الدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية - وزارة الخارجية، الدكتور أكرم حسني مدير الإدارة المركزية لتطوير المناهج - وزارة التربية والتعليم، الدكتورة وفاء الغريب مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة - وزارة التربية والتعليم

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