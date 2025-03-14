تكثيف حملات الطب البيطري لضبط الأسواق في أسوان (صور)

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المعظم، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، مكلفًا بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها.

تكثيف الحملات التفتيشية

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، وبمتابعة من الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك داخل نطاق المراكز والمدن.

أشار إلى أن جهود الحملات ساهمت فى ضبط العديد من المخالفات المتنوعة والتى تمثلت فى عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والغش التجاري، مع تحرير محاضر للمخالفين، وتم ذلك بإشراف من الدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبمشاركة من الأجهزة الشرطية والمسئولين بالمحليات ومديريتى التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.

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