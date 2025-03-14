الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكثيف حملات الطب البيطري لضبط الأسواق في أسوان (صور)

حملات تفتيشية لضبط
حملات تفتيشية لضبط الأسواق فى أسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المعظم، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، مكلفًا بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها.

تكثيف الحملات التفتيشية 

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، وبمتابعة من الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك داخل نطاق المراكز والمدن.

 

أشار إلى أن جهود الحملات ساهمت فى ضبط العديد من المخالفات المتنوعة والتى تمثلت فى عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والغش التجاري، مع تحرير محاضر للمخالفين، وتم ذلك بإشراف من الدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبمشاركة من الأجهزة الشرطية والمسئولين بالمحليات ومديريتى التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان وزير الزراعة الطب البيطري اللحوم الأسواق

مواد متعلقة

محافظ أسوان يصدر قرارًا بحظر بيع وتداول الألعاب النارية بكافة أشكالها

محافظ أسوان يطمئن على جاهزية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى (صور)

محافظ أسوان يستعين بوزير الإسكان لحل مشكلة انقطاع المياه

محافظ أسوان كرمه والصحف العالمية كتبت عن أمانته، القصة الكاملة لموقف الطالب النوبي مع السائحة الأرجنتينية

الأكثر قراءة

الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلي وديًا لبحث أزمة القمة 130

تفاصيل جديدة في فضيحة الممثل كيم سوهيون والراحلة كيم ساي رون

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

حالة الطقس غدا السبت، حار نهارا على أغلب الأنحاء

بيسيرو: كنت أتمنى ألا ينسحب الأهلي لأفوز عليه في الملعب

أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

لفتة إنسانية من الخطيب مع مشجع أهلاوي (صور)

تصريح صادم من سلوت عن مستقبل فان دايك مع ليفربول

منوعات

المزيد

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الروح تنزل في الجنين بعد 4 أشهر من الحمل ولهذا السبب يصرخ المولود

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة الله ورسوله (فيديو)

مع الزاهدين، مظاهر من حياة الحسن البصري

المزيد
الجريدة الرسمية