الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
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شللية!

كشف الحديث المكثف الآن عن النهوض بالدراما المصرية أن العيب الأساسي لها الآن يكمن في الشللية التى باتت هى الطابع الغالب لها والذى أفسدها وتسبب في تراجعها وضعفها وفقدان تأثيرها لدى المشاهدين! ووقوع الدراما في أسر الشللية أبعد المبدعين من الكتاب والفنانين والمخرجين عن صناعتها التى كانت أيام سابقة صناعة متقدمة وناجحة تحتل الصدارة العربية. ففقدت أهم عناصر نجاحها السابق.

 
هذا ما قلته قبل أيام بمناسبة الإهتمام الذى يأتى من كل صوب الآن للنهوض بالدراما المصرية بعد أن أعرب الرئيس عن عدم رضاه عن حالها الآن! لكنى اليوم أقول أن الدراما ليست وحدها التى وقعت في أسر الشللية وتحتاج للنهوض بها مثل الدراما!

 
هناك مجالات عديدة من حياتنا تعانى من الشللية التى تفقدها الحيوية والتقدم والازدهار وهي الإعلام والثقافة أبرزها والنهوض بها يحتاج أولا أن تتخلص من هذه الشللية وتعمل بشكل مؤسسي.. وهناك فارق كبير بين العمل المؤسسي وعمل الشلل.. فإن الشلل لا تسمح بمشاركة أحد من خارجها بينما المؤسسة تفتح أبوابها للجميع ممن تتوفر فيهم الكفاءة والمقدرة والصلاحية.

   
إننا نقول إننا دولة مؤسسات ويتعين أن نترجم هذا القول في واقعنا ونحرص عليه ونتمسك به، ونطهر مجتمعنا من الشلل ونخلصه من الشللية.. بعدها سوف ننهض بمجتمعنا في شتى مجالات الفن والأدب والثقافة والفكر والإعلام والصحافة.

ماذا تريد أمريكا من مصر؟!

حسنا.. ولكن!


وبالطبع لا يجدي ولا يفيد إستبدال شلة بأخرى لتحقيق نهضة درامية وفنية وثقافية.. لقد جربنا تدوير الشلل من قبل ولم نحقق ما نستهدفه بالنهوض بها.. كما جربنا أيضا إبعاد بعض أفراد الشلل بعض الوقت لتهدئة الرافضين لهم واعادتهم مجددا فيما بعد، ولم يحقق ذلك تحسين الأحوال والأوضاع.. الشللية تحتاج لنسف كامل واستبدالها بالعمل المؤسسي السليم. 

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