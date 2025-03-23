تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص وشهرته “ ابن القنصل” بالشرقية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.



القبض على ابن القنصل لتزوير محررات الأحوال المدنية وترويجها فى الشرقية





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشـرقية؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فـي تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.



القبض على ابن القنصل لتزوير محررات الأحوال المدنية وترويجها في الشرقية

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة – عدد من المستندات والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى نشاطه الإجرامي– مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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