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النيابة تأمر بسرعة إصدار تقرير معاينة حريق "أهلا رمضان" في ملوي بالمنيا (فيديو)

حريق معرض اهلا رمضان
حريق معرض اهلا رمضان في ملوي جنوب المنيا

أمرت نيابة بندر ملوي جنوب المنيا، بسرعة إرسال تقرير المعاينة الأولية لحادث حريق معرض أهلا رمضان بمدينة ملوي، الذي وقع فجر اليوم دون وقوع إصابات بشرية. 

وكان حريق اندلع بمخيم معرض أهلا رمضان بحي جنوب مدينة ملوي في المنيا دون خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا، باندلاع حريق بمعرض أهلا رمضان بحي جنوب مدينة ملوي في ظروف غامضة، وانتقل فريق الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وتم إخماده دون خسائر بشرية. 

 

وتسبب الحريق في إحداث تلفيات كبيرة وخسائر ضخمة للسلع الغذائية معروضة للمواطنين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف. 

 


وكانت الحماية المدنية في يوم الإثنين الموافق 27-2-2023، قد تمكنت أيضا من السيطرة على حريق ذلك المعرض أهلا رمضان في ملوي، وهذة تُعد المرة الثانية التي تم فيها حريق هذا المعرض. 

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