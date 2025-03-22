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محافظ الدقهلية: قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيها صباح غد بمركز ميت غمر

سيارات اللحوم، فيتو
سيارات اللحوم، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح غدا، بمركز ميت غمر، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

القوافل المدعومة  لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

 

سيارات اللحوم تبدأ صباح غدا، البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، 

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع، اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، فإن سيارات اللحوم تبدأ صباح غدا، البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، كفر الشراقوة التابعة للوحدة المحلية بميت ناجي أمام المسجد الكبير بمدخل القرية، دنديط أمام الوحدة المحلية، ميت الفرماوي أمام الوحدة المحلية، ابتداء من الساعة 10 صباحا.

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